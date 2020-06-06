رياضة | نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. تعرف على وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 09:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. تعرف على وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نجم نادي الزمالك من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد استبعاده من قبل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

وأبلغ باتريس كارتيرون إدارة القلعة البيضاء برحيل عمر السعيد مهاجم الفريق بالإضافة إلى الكونغولي كاسونجو كابونجو هذا الصيف.

وطلب المدرب اليوناني نيقوديموس بابافاسيليو المدير الفني لنادي وادي دجلة ضم عمر السعيد إلى صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وكان عمر السعيد قد انتقل إلى صفوف الزمالك من فريق وادي دجلة في صيف موسم 2018.

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يسعى نادي الزمالك للحصول على خدمات الأنجولي آرى بابل، مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقد أنهى مسئولو نادي الزمالك الاتفاق مع الأنجولي آرى بابل، في هذا الشأن، لينضم إلى القلعة البيضاء بعقد يمتد لمدة 3 مواسم مقبلة، بداية من الموسم الجديد.

وقطع جهاز الكرة في نادي الزمالك شوطاً كبيرًا مع اري بابل من أجل تقليل مطالبه المادية، لتسهيل انتقاله.

لاعب أول أغسطس تمسك فى البداية بالحصول على مبلغ مليون دولار، قبل أن تقنعه إدارة الزمالك بتخفيض مطالبه إلى 750 ألف دولار بالموسم، على أن تزيد قيمة عقده 100 ألف دولار عن كل موسم يخوضه بالقميص الأبيض.

وسوف يوقع المحترف الأنجولي لنادى الزمالك، بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، في صفقة انتقال حر حيث ينتهي عقده مع أول أغسطس نهاية الموسم الحالي، ليكون أول صفقات الأبيض الرسمية.

جدير بالذكر أن آري بابل صاحب الـ26 عاما، تعرفت عليه الأندية المصرية من خلال ظهوره بشكل لافت مع ناديه الأنجولي وخاصة تألقه في دوري أبطال إفريقيا، حيث خاض 11 لقاء في 3 نسخ من البطولة، وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.