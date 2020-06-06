شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقي عرضاً للتعاقد مع لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع العاب مصر المقاصة والزمالك السابق لتدعيم مركز صانع الألعاب، خاصة في ظل الرحيل المرتقب لصالح جمعة والذي أصبح قاب قوسين أو أدني من الرحيل بفرمان من فايلر والذي أكد أنه لن يكون له مكان في قائمة الفريق بالموسم الجديد.
وتناقش لجنة التخطيط مع فايلر العرض الخاص بالتعاقد مع محمد إبراهيم، إلا أن هناك خلاف حول التعاقد معه، فهناك تيار يؤكد أنه لن يُفيد الفريق على الصعيد الفني، وهناك تيار أخر يرى أن التعاقد معه سيمثل إضافة للفريق نظراً لامتلاكه قدرات فنية وبدنية جيدة، خاصة وأنه لن يكلف خزينة النادي مبلغ كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتلقي عرضاً للتعاقد مع لاعب الزمالك السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.