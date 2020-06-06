شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور أحدثهم.. 3 أهلاوية يتراجعون عن الاعتزال على طريقة "تنزل المرة دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن قرار الاعتزال هو أصعب قرار في حياة لاعب الكرة إلا أن هناك نجوماً أعلنوه بسهولة ثم عادوا للتراجع عنه بغرابة كبيرة ، وعلى طريقة "تنزل المرة دى"، تراجع ثلاثة من نجوم النادى الأهلى عن قراراهم بإعتزال الساحرة المستديرة في السنوات الأخيرة وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

*أيمن أشرف

كان على وشك الاعتزال بعد وفاة والدته وأخته في حادث أثناء زيارته في الإسكندرية، إلا أن حلمي طولان المدير الفني الحالي لانبي ذهب له وأجبره على العودة، ليستكمل مسيرته الكروية ويتألق مع سموحة وقتها وينضم إلى النادي الأهلي في النهاية.

ويعد أيمن أشرف من القطع الأساسية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى خلال الموسم الجاري لأنه يمتاز باخراج الكرة بسهولة ودقة عالية من الخط الدفاعي وقدرته أيضا على اللعب بأكثر من مركز.

واستخدم فايلر أيمن أشرف في قلب الدفاع والجبهة اليسرى هذا الموسم واختاره على حساب التونسي علي معلول في بعض المباريات المهمة مثل موقعة الهلال السودانى بدوري الابطال الأفريقي.

ويعد أيمن أشرف من الركائز في صفوف المنتخب المصري بالفترة الماضية وحاليا تحت قيادة حسام البدري الذي يستخدمه في مركز الظهير الأيسر ويظهر بصورة جيدة.

ومؤخراً قامت إدارة النادي الأهلي بتعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد موافقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي.

*محمد بركات

بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري في 2011 والتي راح ضحيتها 72 مشجع أهلاوي، قرر محمد بركات اعتزال كرة القدم قبل أن يتراجع عن قراره، ويعتزل في عام 2013.

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توج بركات مع الأهلى بـ 7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية، وكأس مصر مرتين، ودورى أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.

*حسام عاشور

ومنذ ساعات قليلة ، قال حسام عاشور، قائد الأهلى، إنه لن يعتزل كرة القدم ، مؤكدا إنه يمتلك فى الوقت الحالى عروضا من السعودية والبرتغال.

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان الاعتزال عدة ساعات فقط، لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويؤكد إنهم قاموا بتعطيل مهرجان اعتزاله.

ويدرس حسام عاشور قائد النادى الأهلى التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً خلال الأيام الماضية، بخلاف العروض المحلية التى فى جعبته وأبرزها من سموحة والاتحاد السكندري، وجاء تفكير عاشور للعودة للمستطيل الأخضر والتراجع عن قرار اعتزاله بعد اعتماد مجلس إدارة النادى الأهلى ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذى أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التى قضاها مع زملائه فى خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادى مؤخراً.

مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.