شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يناقش عودة النشاط مع فروع الصعيد غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عقد اجتماع مع باقى فروع الصعيد وهى منطقة بنى سويف والمنيا لمناقشة إجراءات عودة النشاط الرياضى وكذلك مناقشة اهم متطلبات كل فرع ، قبل استئناف النشاط والمقرر له منتصف يونيو الجارى، ومن المقرر أن تقام الجلسة غد الأحد أون لاين عن طريق الفيديو كونفرانس في الثامنة مساء بمشاركة رئيس كل منطقة .

يأتي اجتماع رئيس الاتحاد مع منطقتي بنى سويف و المنيا في اطار حرص مسئولي الكاراتيه على عقد جلسات متواصلة مع كل المناطق و التعرف على أهم المشكلات التي تواجههم و مدى استعداداهم لعودة النشاط الرياضى مرة أخرى.

قرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، فتح باب القيد للاعبين للموسم الجديد بداية من شهر يوليو المقبل، على أن لا يتم غلق باب التسجيل إلا بعد قيد جميع اللاعبين، لضمان مشاركة أكبر عدد فى المنافسات، والبطولات الموسم المقبل، أكد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد أنه سيتم إلغاء غرامات القيد، والتى يتم توقيعها على بعض اللاعبين أو الأفرع، ممن يتأخرون فى القيد بسجلات الاتحاد، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد فى الفترة الراهنة .

جاء قرار رئيس الاتحاد خلال الجلسة التى عقدها مع مسئولى منطقة المنوفية بحضور عدد من أعضاء مجلس إجازة الاتحاد، فى ظل الجولات التى يقوم بها المجلس على المناطق والفروع التى تمارس اللعبة بمختلف محافظات الجمهورية لمناقشتهم فى الوضع الحالى للكاراتيه والتعرف على أهم متطلباتهم للمرحلة المقبلة.