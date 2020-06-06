مختار مختار: الأهلي أكثر المتضررين حال إلغاء مسابقة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):
قال مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، إن الأهلي سيكون أكثر المتضررين حال إلغاء الدوري المصري.
وأضاف مختار مختار، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت اليوم السبت: "الأمور صعبة للغاية على الجميع بسبب توقف النشاط بسبب كورونا ومن الصعب فرض أي برامج تدريبية على اللاعبين حالياً".
وأوضح أن مستقبل النشاط الكروي في مصر لا يزال غامضًا خاصة أن ما يعيشه العالم حاليًا بسبب وباء كورونا أمر خيالي وغير متوقع.
وتابع: "الأهلي سيكون أكثر المتضررين حال إلغاء مسابقة الدوري المصري"، لأن من الصعب إعلانه بطلا خاصة أنه في تلك الحالة يجب تحديد هوية الفرق الثلاثة الهابطة للقسم الثاني".
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