شوقي غريب: اتمني عودة النشاط الرياضي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه يتمنى عودة النشاط الكروي المحلي خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيز لاعبيه.

وأضاف "غريب"، في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد، اليوم السبت، أنه يتمني عودة النشاط الرياضي لإنه يستدعى اللاعبين من أنديتها، ويجب أن تكون بدأت المراحل التدريبية وفورمة المباريات.

وأضاف، أن الفيفا أرسل الأجندة الدولية وسيكون هناك نشاط دولي في شهري أكتوبر ونوفمبر، ويجب أن نرى الموقف مع الاتحاد الإفريقي والمسابقات الإفريقية.

وأوضح أنه يملك عناصر مهمة في المنتخب الأولمبي مثل ناصر ماهر وعمار حمدي، ونصيحته دائما للاعبين الذين لا يشاركون أنه طالما النادي سيعيرك فمن الأفضل أن تغادر لتحصل على فرصة للمشاركة لكي تستدعى للمنتخب الأوليمبي.

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وتابع: "رمضان صبحي ليس ملك نفسه واستمراره مع الأهلي ليس قرار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي".

وقال إن رمضان صبحي كان معنا لفترة طويلة وتسبب في نجاح كبير لنا، وجوده مع اللاعبين منذ اليوم الأول لأخر البطولة كانت ميزة.

وأضاف: "مصطفى محمد كان المهاجم رقم واحد في البطولة الإفريقية، ومساهمته مع الزمالك بالفوز بالبطولات أسعدتني لأننا نبني جيل يدعم المنتخب الأول ويقدرون على تحمل الضغط الجماهيري".