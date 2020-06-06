محمد عادل يكشف حقيقة توقيع طاهر محمد طاهر للزمالك

رد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب على الأنباء التي ترددت، بشأن توقيع طاهر محمد طاهر للزمالك للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.
وقال عادل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هذا الكلام مستحيل حدوثه، موضحًا أن طاهرمحمد طاهر مدد عقده مع المقاولون على بياض 3 مواسم بخلاف الموسم المتبقي في عقده.
وواصل أن هذه الأنباء مصدرها وكلاء اللاعبين الذين ينشطون في هذه الفترة ويحاولون إفساد الكرة المصرية.
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