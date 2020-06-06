هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بسبب حديثه عن حادث بورسعيد عر صفحته الشخصية بتويتر. حادث بورسعيد عر صفحته الشخصية بتويتر. وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أبوتريكة أثار الجماهير وأراد احداث فتنة جديدة بالحديث عبر تويتر عن شهداء حادث بورسعيد بالتزامن مع ذكرى مئوية النادي المصري". طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أبوتريكة أثار الجماهير وأراد احداث فتنة جديدة بالحديث عبر تويتر عن شهداء حادث بورسعيد بالتزامن مع ذكرى مئوية النادي المصري".

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كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور: أبوتريكة أثارالجماهير بحديثه عن حادث بورسعيد في ذكرى مئوية المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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