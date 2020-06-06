رياضة | تفاصيل إصابة ميسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد البلوجرانا، قبل أسبوع من استئناف بطولة الدوري الإسباني.

حيث قال برشلونة خلال بيانه الرسمي، أن ميسي يعاني من إصابة طفيفة في الفخذ الأيمن، ولكنه في حالة جيدة وليس بعيد تماماً عن العودة القريبة.

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وتابع البيان:" ميسي يتدرب منفرداً في الوقت الحالي، من أجل استعداد ليقاته ليصبح جاهزًا لعودة الدوري الإسباني".

وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في إسبانيا مطلع شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ريال مايوركا، في أول مباراة للفريق الكتالوني عقب العودة، يوم الثالث عشر من شهر يونيو الجاري، في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.