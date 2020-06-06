رياضة | منصور: يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر منصور: يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كل الأخبار المتداولة بخصوص طلب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، في الحصول على ٥٠ مليون جنية في الموسم الواحد.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن الخبر الخاص بفرجاني ساسي تم نشره في جريدة الاهرام، وبسؤال مسؤولي الجريدة أكدوا على قيام شخص منتمي للنادي الأهلي بنشر الخبر.

وأضاف : الزمالك لن يترك حقه مهما حدث في أي ملف يخص النادي، أقول لمحمد عثمان محامي الأهلي الذي له من السوابق التي تؤكد على عدم قدرته على فعل شيء.

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وتابع : سيتم محاسبتك على منشوراتك ضدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت لك اتهامات كان من الأفضل أن ترد على هذه الأمور بدلا من دعم الإخوان.

وواصل : لا أريد ان أسمع صوتكم، نادي الزمالك محترم وله رئيس محترم وليس على رأسه بطحة وعندما كنت رئيس محكمة كنت لا أمتلك سيارة، وهذا أمر اتشرف به.

وأردف : يا سيادة الوزير أشرف صبحي، محمود الخطيب متهم بحصوله على أشياء ليست من حقه، ولابد من سؤال وزير الترفيه السعودي لمعرفة ما حصل عليه رئيس الأهلي من أموال وهدايا.