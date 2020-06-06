رياضة | مرتضى منصور يعزي جمهور في وفاة الخال

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يعزي جمهور في وفاة الخال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه الشكر إلى أعضاء الجميعة العمومية للنادي، بعد ظهورهم بشكل أكثر من رائع اليوم في مقر النادي

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة :" أشكر جميع أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك الذين تواجدوا في مقر النادي لليوم الرابع على التوالي، لسداد الاشتراك، والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية".

وأضاف :" أي عضو سيحضر للنادي في العشر أيام الأولى، سيتم اعفاءه من دفع أي غرامات متأخرة، سيتم إعفاء رجال القضاء وااجيش والشرطة من دفع أي غرامات بسبب انشغالهم في خدمة الوطن" .

وتابع : "نعزي أنفسنا في رحيل عامل نادي الزمالك أحمد بحر، ونؤكد على صرف راتبه بشكل مستمر ومنح عائلته معاش، بالإضافة إلى تعيين احد افراد عائلته بالنادي".

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وواصل : أشعر بالفخر بأني واحد من أبناء حي شبرا، وأنا مسامح المرحوم أحمد شبرا الذي تواصل معي منذ فترة واعتذر عن ما فعله ، أقول لعائلته البقاء لله وانا معكم في أي شيء يخص دعمكم ".

واردف: المرحوم عبد الرحيم محمد كان دائم الهجوم على شخصي، وعندما قاموا في النادي بطرد شقيقه، قررت عودته فورا، بغض النظر عن أي خلاف.

وأشار منصور إلى الحفاظ على حقوق نادي الزمالك، حيث وجه رسالة إلى حلمي طولان مدرب الزمالك السابق بأنه لم يقم بتسديد باقي رسوم العضوية العاملة الخاصة به التي تقدر بمبلغ ٨٠ الف جنية لذلك قمنا بإجراء قانوني بإلغاء العضوية.

ووجه رئيس نادي الزمالك رسالة إلى حلمي طولان بأنه قام بالاعتداء على رئيس نادي سموحة، باعترافه في حوار مسجل له، الزمالك نادي المبادئ يا حلمي.