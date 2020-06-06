رياضة | حازم إمام: أسطورة الأهلي الراحل أبلغني بعرض مانشستر يوناتيد

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حازم إمام: أسطورة الأهلي الراحل أبلغني بعرض مانشستر يوناتيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، عن العروض الأوروبية التي تلقاها قبل انتقاله إلى أودينيزي الإيطالي.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: كانت هناك عروض من جانب سبورتنج لشبونة البرتغالي وسامبدوريا الإيطالي وأحد الأندية الألمانية كما تلقيت عرضا لحضور فترة معايشة في مانشستر يونايتد الإنجليزي".

وأضاف: "عبده صالح الوحش أخبرني برغبة مانشستر يونايتد في اختباري بفترة معايشة، على أن يرسلوا تذاكر الطيران لي بعد أسبوع، لكنني كنت قد وقعت مع أودينيزي بالفعل".

وتابع: "أخبرت الوحش أنني وقعت لأودينيزي، وقال لي الدوري الإيطالي أقوى بلا شك ومانشستر يونايتد وقتها اختبر الجنوب أفريقي مارك فيش ولم يتعاقد معه مما جعلني أرفض المغامرة".