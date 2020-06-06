"الشارقة الرياضية" تحصد جائزة عالمية بفاصل مبدع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفوز المستحق الذي حققته هيئة الشارقة للاذاعة والتلفزيون ممثلة بقسم الابداع بعد حصدها جائزة شركة "ديجتال ستوديو" الشرق الاوسط 2020 عن فئة افضل استخدام للانيمشن ( الرسوم المتحركة ) خاص بفاصل للقناة الرياضية ، تم فيه دمج اصالة رياضة الفروسية بمؤثرات حركية مبتكرة نالت اعجاب النقاد والقائمين على هذه الجائزة العالمية ، وهو فوز كان محل اهتمام كبير في الأيام الماضية وخاصة في الوسط الاعلامي .

وأعرب راشد عبدالله العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية عن سعات بالجائزة قائلا : " أن النهج والسياسة التي تبنتها القناة منذ بدايتها وحتى الان ، تنطلق من فكر استراتيجي قائم على الاستثمار المتواصل في الجانب الابداعي وتسخيره لخدمة جميع البرامج ،وقد أثمر هذا الاهتمام الكبير في السنوات القليلة الماضية عن فوز قناة الشارقة الرياضية بالعديد من الجوائز العالمية والاقليمية ،. حيث سبق وان حقق برنامج رياضة المرأة الميدالية الذهبية في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام بالاضافة الى العديد من التكريمات الدورية والميداليات والجوائز الاعلامية.

.. واضاف العوبد :الابتكار نهج القناة في كل مايعرض على الشاشة .. البرامج والاستديوهات وسواها دائما ما تكون متجددة وتنقل كل مايهم المجتمع الرياضي المحلي والعربي .. ليبقى مشاهد القناة مواكباً لكل ماهو جديد وحصري في عالم الرياضة ،وأوضح أن الجائزة حصلت عليها القناة خلال حفل شركة "ديجتال استوديو" الشرق الأوسط ، وهي جائزة مهمة تضاف لسجل القناة والهيئة الحافلة بالانجازات وتزيد الضغط علينا لتقديم المزيد وبذل قصار الجهد لخدمة اعلام الامارة والدولة .

ووجه مدير قناة الشارقة الرياضية شكره الى ادارة الابداع في الهيئة والقائمين عليها على ابداعهم الدائم ،و أكد ان الابداع سيستمر لنعكس توجه امارة الشارقة نحو المراكز الأولى دائما .