شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسؤول رياضي عراقي بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية عن وفاة فالح عودة معاون مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة، بعد تدهور حالته الصحية؛ جرّاء إصابته بفيروس «كورونا».

وقالت الوزارة في بيان: «وزارة الشباب والرياضة، تنعى بكل أسف وحسرة رحيل معاون مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة فالح عودة؛ بعد تدهور حالته الصحية».

وقد تأثر الوسط الرياضي العراقي بكل مفاصله بوفاة فالح عودة، مؤكداً تعرضه إلى خسارة كبيرة؛ جرّاء هذه الوفاة، لكونه يمتاز بالكفاءة والخلق الرفيع والنزاهة والأمانة والحرص.

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