حازم إمام: حسن شحاتة أفضل من الخطيب.. وشيكابالا مش نبي علشان يستحمل إهانة الأهلاوية

كتب: ضياء السقا

أكد حازم إمام لاعب الزمالك السابق، أن حسن شحاتة نجم القلعة البيضاء، أفضل من محمود الخطيب، مؤكدا أنه أيقونة مهمة في الكرة المصرية.

وقال حازم، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "الزملكاوية يعتبرون حسن شحاتة أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية بالنسبة لهم، خاصة في ظل المقارنة الدائمة بينه وبين محمود الخطيب نجم الأهلي ورئيس القلعة الحمراء الحالي، فدائمًا ما يختار الزملكاوية حسن شحاتة ويفضلونه على الخطيب، وأنا أيضًا أري ذلك".

من ناحية أخرى، كشف إمام، أنه اعتزل كرة القدم بعد خروجه من حسابات الأجهزة الفنية وجلوسه على دكة البدلاء بشكل متكرر، الأمر الذي لم يتعود عليه طوال مسيرته الكروية الحافلة؛ لذلك قرر الاعتزال فورًا.

وتطرق "الثعلب الصغير"، للحديث عن هجوم جماهير الأهلي على شيكابالا، قائلا: "تابعت الهجوم الذى تعرضه له شيكا فى الفترة الأخيرة، ووجدت رفضا قاطعا من الغالبية العظمى من جمهور الأهلى لفكرة الهجوم على شيكا بهذه الطريقة، وأعتقد أن بعض الأهلاوية بيحبوه، ومحدش يتقبل فكرة الهجوم على لاعب بهذه الطريقة، ومش عايز أقول هجوم عنصرى".

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وأضاف حازم، "بيستفزني الناس اللى بتطالب لاعبى الكرة بتحمل الشتيمة والإهانة وسب والدتهم ووالدهم لمجرد أنهم لاعيبة كرة، وهذه ضريبة مهنتهم، ويجب عليهم تحمل الإهانات فى صمت"، متابعا: "ليه نستحمل الإهانات؟، نجوم الكرة مش أنبياء هيستحلموا الشتيمة ويسكتوا، فى لاعيبة ربنا أداها القدرة تستحمل وتسكت لكن فى ناس مش بتقدر، ليه نجرح فى الناس ونغلط فيهم ".

وعن تجربته الاحترافية في نادي اودينزي، قال :"بكيت في أول يوم لي في أودينزي، وفكرت في العودة لمصر، لأني لم أتأقلم مع الأجواء، لذلك حصلت على بعض الوقت لكي اظهر بمستواي.

وأوضح :"تجربتي في هولندا كانت أفضل عن إيطاليا، لأني كنت بدأت أتأقلم على الاحتراف".

وتابع:"كان من المفترض في بداية احترافي الا انتقل لناد كبير، حيث من الأفضل أن أخوض التجربة مع ناد صغير في البداية مثلما فعل محمد صلاح.