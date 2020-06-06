شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقترب من ضم محمد هلال لاعب وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقترب مسئولى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى من أنهاء الاتفاق مع محمد هلال لاعب فريق وادى دجلة للانتقال الى فريق سيد البلد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى أنتظار تقديم عرض رسمى الى مسئولى النادى الدجلاوى والموافقة عليه .

ويسعى الاتحاد السكندرى فى ضم اللاعبين ذو مهاراة عالية و خبرة كبيرة فى بطولة الدورى الممتاز حيث يرغب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى بناء جيل قادر على حصد البطولات و الظهور بشكل جيد .

يبحث مسئولو الاتحاد السكندرى بالاتفاق مع طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر عن مهاجم أفريقى جديد خلفا للإيفوارى رزاق سيسيه، الذى تأكد عودته لناديه السابق الزمالك، والذى يتمسك بتسويقه فى أحد دوريات الخليج بعد وصول أكثر من عرض من الدورى الإماراتى بمبالغ تصل إلى 1.5 مليون دولار، وهو ما يجعل استمراره فى الاتحاد أمرا مستحيلا بالرغم من رغبة مسئولى الأخير فى بقائه، إلا أن المقابل المادى سيقف حجر عثرة فى إتمام التعاقد فى ظل الأزمة المالية التى تعانى منها الأندية المصرية فى الوقت الحالى بعد إيقاف النشاط الكروى.

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ويحاول طلعت يوسف بصحبة جهازه المعاون انتقاء أحد اللاعبين الأفارقة المميزين فى أحد الأندية المنافسة، بالإضافة للبحث عن مهاجم فى إحدى فرق شمال أفريقيا والتى تشتهر باللاعبين الأكفاء فى ظل الحاجة الماسة لمهاجم قوى يكون بجانب خالد قمر والأوغندى إيمانويل اوكوى.

وكشف نبيل أبو زيد، وكيل رزاق سيسيه، فى وقت سابق عن أن إدارة الزمالك رفضت العرض الإماراتى للاعب لذا يرفض الكشف عن هوية ذلك العرض، حيث أوضح أن الإدارة البيضاء اشترطت تقاضى 3 ملايين دولار، كحد أدنى، للموافقة على رحيل اللاعب الذى أوضح مرتضى منصور إنه حال عدم وصول العرض المناسب الذى يليق به وبالقلعة البيضاء سيتم وقتها إعادته إلى النادى بعد المستوى المميز الذى قدمه مع زعيم الثغر خلال فترة الإعارة، لذا يتم بحث كل العروض المقدمة إليه خلال الفترة الحالية من أجل الاختيار الأفضل من بينهم.

وتلقى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور عرضًا من أحد الأندية الإماراتية لضم الإيفوارى رزاق سيسيه جناح الفريق المعار لزعيم الثغر، مقابل مليون و200 ألف دولار بجانب عرض آخر بمقابل مليون و500 ألف دولار، في الموسم الجديد، وذلك من خلال نبيل أبو زيد وكيل اللاعب، إلا أن إدارة القلعة البيضاء أخطرت وكيل اللاعب برفض تلك العروض لضعف المقابل المالى، بعدما قررت إدارة القلعة البيضاء تسويق اللاعب فى الموسم المقبل.

وكان رئيس نادى الزمالك قد أكد عودة ثنائى الفريق الأبيض المعار إلى الاتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق، وهما رزاق سيسيه وأحمد رفعت، وشدد على وجود أكثر من عرض خارجى لسيسيه، وأنه ستتم دراسة أفضل الحلول للاعب والنادى سواء بالبقاء مع الفريق إذا رغب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق أو الموافقة على رحيله لأفضل الأندية.