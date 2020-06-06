شكرا لقرائتكم شوقي غريب: عودة النشاط الكروي مهمة لنا.. وهذه نصيحتي للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن عودة النشاط مهمة للمنتخب الأولمبي.

وقال شوقي خلال تصريحات تلفزيونية : "عودة النشاط مهمة لنا، لأننا نستدعى اللاعبين من أنديتها ويجب أن تكون بدأت المراحل التدريبية وفورمة المباريات".

Advertisements

وأكمل : "الفيفا أرسل الأجندة الدولية وسيكون هناك نشاط دولي في شهر أكتوبر ونوفمبر المقبل، ويجب أن نرى الموقف مع الكاف والمسابقات الإفريقية.

وأتم : "أملك عناصر مهمة في المنتخب الأولمبي مثل ناصر ماهر وعمار حمدي، ونصحيتي دائما للاعبين الذين لا يشاركون أنه طالما النادي سيعيرك فمن الأفضل أن تغادر لتحصل على فرصة للمشاركة لكي تستدعى للمنتخب".