شكرا لقرائتكم محمد عادل يكشف حقيقة توقيع طاهر طاهر للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب على الأنباء التي ترددت، بشأن توقيع طاهر محمد طاهر للزمالك للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

وقال عادل في تصريحات تلفزيونية إن هذا الكلام مستحيل حدوثه، موضحًا أن طاهر محمد طاهر مدد عقده مع المقاولون على بياض 3 مواسم بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

Advertisements

وواصل أن هذه الأنباء مصدرها وكلاء اللاعبين الذين ينشطون في هذه الفترة ويحاولون إفساد الكرة المصرية.."