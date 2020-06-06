مرتضى لـ حلمي طولان: الزمالك نادي المبادىء..وانت تفتخر بضرب رئيس ناديك

جدة - عمرو شويل

وقال مرتضى خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الزمالك نادي المبادىء يا حلمي، وهجومك بسبب الغاء عضويتك لعدم سداد قيمة الإشتراك".

وأضاف:" حلمي طولان افتخر من قبل في تصريح تليفزيوني أنه تعدى بالضرب على رئيس نادي سموحة".

خرج حلمى طولان المدير الفنى لنادى انبى بأول رد له على هجوم قناة نادى الزمالك عليه.

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وذلك بسبب اشادته بقرار الأهلى بتقديم شكوى ضد الزمالك بسبب مطالبة الأبيض بلقب نادى القرن.

طولان وعبر حسابه على تويتر تحدث قائلا: هل كي أثبت للناس زملكاويتي، من الضروري أن أسب وأتجاوز في حقهم.

وتابع: لا يصح أن أكون زمالكاوي وأحترم الجميع وأقدرهم ولا أتجاوز في حقهم وأقدم للجميع صورة محترمة عن الزمالكاوية المحترمين، ولا عايزني أمسك طبلة زيكم.

يذكر ان العلاقة بين حلمى طولان وادارة الزمالك الحالية سيئة منذ كان طولان مدربا للاتحاد السكندرى خلال مواجهه الزمالك فى البطولة العربية فى النسخة السابقة والتى خرج منها الزمالك من دور الـ 16