شكرا لقرائتكم مرتضى منصور للخطيب: تم تأليف 3 كُتب عني..ولن تصبح مثلي ولو بعد 100 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أنا تاريخ،، 3 صحفيين كبار قاموا بتألف كتب عني". وأضاف:" لم أكن أنوي إجراء مداخلات هاتفي على شاشة الزمالك الليلة ولكن اضطريت لذلك من أجل الرد على محمود الخطيب".

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