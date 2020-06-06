شكرا لقرائتكم أسوان: الحديث عن بديل مجدي عبد العاطي سابق لأوانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف رئيس نادى أسوان خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن مجلس الإدارة سيناقش استقالة مجدى عبد العاطى من منصبه فى أول جلسة ستعقد فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحديث عن بديله فى الوقت الحالى سابق لأوانه، خاصة وأن مصير الدورى لم يحدد حتى الأن.

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مجدي عبد العاطي قاد أسوان إلى المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة بعد 4 انتصارات و6 تعادلات و7 هزائم، وفي ظل الإمكانيات المحدودة للغاية ومعاناة أبناء الجنوب من نقص الموارد المالية، قبل أن يستقيل مجدداً لشعوره بالمسئولية تجاه اللاعبين، بعدما نجح في الكشف عن أكثر من نجم مع الفريق، كان أبرزهم محمد الصباحي الذى انتقل إلى الاتحاد السكندري، وفادي فريد هداف الفريق الحالي، وكريم الطيب الناشئ الواعد لأبناء الجنوب والذي يترقب مستقبل باهر بعد تألقه مع الفريق.

تابع أحمد سليمان حديثه، مؤكدًا أن النادى سدد جزء من مستحقات اللاعبين خلال شهر أبريل الماضى، رغم توقف النشاط، مشيرًا إلى أن أسوان سيلتزم بقرار الدولة بخصوص عودة النشاط من عدمه، متسائلاً: "من سيتحمل تكاليف البروتوكول الطبي حال عودة النشاط؟.. لابد من وجود نقاش جاد بين الأندية والاتحاد قبل حسم مصير النشاط الكروي، وأسوان تحمل فوق طاقته ماديا لوجود لاعبيه في معسكر دائم طوال الموسم، ولأفضل من وجهة نظر أسوان الغاء الدوري وانطلاق الموسم الجديد في سبتمبر".