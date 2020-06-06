شكرا لقرائتكم 16 مباراة ودية ضمن برنامج المنتخب الأولمبي استعدادا لدورة طوكيو 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقرر الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب، استغلال زيادة فترات التوقف بعد تأجيل الأولمبياد، حيث يوجد 8 فترات توقف، في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومارس ويونيو، حيث يشهد كل توقف مباراتين، بجانب 3 مباريات في المعسكر الأخير قبل البطولة، ووضع الجهاز الفني 3 مباريات حال إقامة بطولة أمم أفريقيا في يناير.

كان الجهاز الفني قرر خوض 8 مباريات ودية قبل تأجيل الأولمبياد خاصة وأنه لم يكن متاحًا سوى فترتي توقف فقط في مارس الماضي ويونيو الجاري. كانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت تأجيل الأولمبياد لمدة عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

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جدير بالذكر أن الأولمبياد تم تأجيلها لمدة سنة بحيث تقام العام المقبل، بدلًا من العام الجاري، بسبب جائحة كورونا.

يترقب شوقى غريب، ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن موقف الدورى العام، ويفكر غريب جدياً فى إقامة معسكر مغلق للفراعنة فى شهر أغسطس المقبل فى حال عدم استئناف النشاط، لاسيما أن الأجندة الدولية تشهد توقفا فى شهر أغسطس المقبل، ويرغب المدير الفنى فى التواصل مع لاعبيه ومتابعة حالتهم الفنية والبدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة شهر يونيو 2021 موعداً لانتهاء الدورى العام فى الموسم الجديد، لمنح الفرصة للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب للاستعداد لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض معسكر طويل يتخلله مباراتان وديتان من العيار الثقيل مع منتخبين من ضمن المنتخبات المتأهلة لهذا المحفل الكبير.

ويرغب مسئولو اتحاد الكرة فى حسم مصير الدورى الحالى، سواء بالاستكمال أو بالإلغاء، حتى يتحدد موعد انطلاق الموسم الجديد الذى يشهد توقفات كثيرة مثل بطولة أمم أفريقيا 2021 وكأس العالم العسكرية.