شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يؤكد التزامه مع لاعبيه برد الـ 30% من عقودهم حال عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن إدارة نادية ملتزمة مع لاعبيها برد نسبة الـ 30% من عقودهم حال إعلان عودة بطولة الدوري بشكل رسمى وعدم الغاؤها ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : "اتفقنا مع اللاعبين على التنازل عن نسبة 30% من عقودهم حال إلغاء بطولة الدوري العام هذا الموسم بينما فى حالة إستكمال المسابقة وإقرار عودتها سيحصل اللاعبين على عقودهم كاملة دون أى تخفيض"، وكان خالد مهدى قد أعلن تخفيض عقود لاعبى فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت فى تجميد النشاط الكروى شهور طويلة، وقال مهدى لـ"اليوم السابع"، "عقدنا جلسة مع اللاعبين ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق على تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت كل أندية العالم دون استثناء.

وفى وقت سابق كشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى أسباب عدم تخفيض رواتب الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، مثلما حدث مع لاعبى الفريق، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "رواتب الجهاز الفنى للإنتاج ضعيفة مقارنة برواتب الأجهزة الفنية الأخرى لأندية الدورى، ومختار مختار المدير الفنى تلقى عروضاً بالجملة للرحيل عن النادى مقابل رواتب خيالية فى أوقات سابقة وتمسك باستمرار رحلته مع الإنتاج، لذا فلن نفكر فى تخفيض عقودهم التى تعد فى الأساس منخفضة".

وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وحرص مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على عقد جلسة مع مسئولى ناديه وأفراد الجهاز المعاون لمناقشة خطط الاستعداد لعودة مسابقة الدورى العام، حيث طالب المدير الفنى لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.