الحمرية يجدد عقد حارس مرماه أحمد الشاجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

جدد نادي الحمرية عقد حارس مرماه أحمد الشاجي لمدة عام قابل للتمديد، وبذلك يكون الحمرية جدد عقود كل لاعبيه الذين يرغب في استمرارهم، كما تعاقد مع 4 لاعبين جدد هم الزيمبابوي المقيم تافازوا لاعب دبا الحصن ، وماهر جاسم مهاجم حتا، ومحمود حسن وعلي درويش القادمين من الحصن، فيما استبعد المدرب غازي الغرايري لاعب الوسط راشد الذري من الحسابات. وفيما يتعلق باللاعب يوسف شاة، فقد تأكد استمراراه مع بعدما جددت إدارة النادي عقده لموسم آخر، بعد انتهاء إعارته من خورفكان.

وقال ماجد المهيري مشرف الفريق، إن معظم اللاعبين الذين انتهت عقودهم تم التجديد لهم، وأضاف: «أبقينا على 90% من عناصر الفريق، وهناك حرص على الاستقرار، خاصة أن الفريق يمتلك في الأصل عناصر جيدة، ولذلك جاءت تعاقداتنا محدودة، وبالنسبة لملف الأجانب فإنه يدار بهدوء تام، وهناك مجموعة من اللاعبين تم ترشيحهم ويدرس المدرب حالياً سيرهم الذاتية.