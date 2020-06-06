اخبار الرياضه

الحمرية يجدد عقد حارس مرماه أحمد الشاجي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يجدد عقد حارس مرماه أحمد الشاجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

جدد نادي الحمرية عقد حارس مرماه أحمد الشاجي لمدة عام قابل للتمديد، وبذلك يكون الحمرية جدد عقود كل لاعبيه الذين يرغب في استمرارهم، كما تعاقد مع 4 لاعبين جدد هم الزيمبابوي المقيم تافازوا لاعب دبا الحصن ، وماهر جاسم مهاجم حتا، ومحمود حسن وعلي درويش القادمين من الحصن، فيما استبعد المدرب غازي الغرايري لاعب الوسط راشد الذري من الحسابات. وفيما يتعلق باللاعب يوسف شاة، فقد تأكد استمراراه مع بعدما جددت إدارة النادي عقده لموسم آخر، بعد انتهاء إعارته من خورفكان.

وقال ماجد المهيري مشرف الفريق، إن معظم اللاعبين الذين انتهت عقودهم تم التجديد لهم، وأضاف: «أبقينا على 90% من عناصر الفريق، وهناك حرص على الاستقرار، خاصة أن الفريق يمتلك في الأصل عناصر جيدة، ولذلك جاءت تعاقداتنا محدودة، وبالنسبة لملف الأجانب فإنه يدار بهدوء تام، وهناك مجموعة من اللاعبين تم ترشيحهم ويدرس المدرب حالياً سيرهم الذاتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحمرية يجدد عقد حارس مرماه أحمد الشاجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا