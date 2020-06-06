ملتقى الشارقة لرياضات الدفاع يشيد بجهود اتحاد الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد ملتقى الشارقة الدولي لرياضات الدفاع عن النفس، بدور اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تطوير اللعبة محلياً وقارياً وعالمياً، وكشف الملتقى خلال جلسته الثانية التي خصصت لرياضة الجوجيتسو وأدارها عن بعد الحكم والمدرب الدولي الإماراتي إبراهيم الحوسني، عن إشهار مركز تخصصي في رياضة الجوجيتسو في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة مع تزايد أعداد الراغبين في الالتحاق بها، تزامناً مع النقلة النوعية للعبة في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

حضر الملتقى الذي تم عبر برنامج الاتصال المرئي، خالد الناخي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بمشاركة اللاعبين محمد أبو إدريس من البحرين وعقيل أبو صخير من الكويت وأحمد سعود من السعودية، وعبدالكريم الرشيد من الأردن.

وأكد أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن رياضة الجوجيتسو أصبحت من الرياضات الجماهيرية والمميزة على مستوى الإمارات والعالم ما ساهم في نشر اللعبة محلياً لتصبح رياضة أساسية في كل الأندية والمراكز والأكاديميات الخاصة، إضافة إلى مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز ممارسة رياضات الدفاع عن النفس وفي مقدمتها الجوجيتسو.

وأشاد المشاركون خلال الملتقى بتجربة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إقامة المعسكر المغلق للاعبي المنتخبات الوطنية والبطولة التنشيطية وتحدي أبطال الجوجيتسو خلال شهر رمضان المبارك بمنتهى الانضباط والدقة والتمسك بالإجراءات كافة لوقاية وحماية وضمان سلامة اللاعبين، ودعوا إلى الاستفادة من هذه التجربة لما لها من فوائد رياضية واجتماعية ومعنوية كبيرة.