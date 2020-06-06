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العاجل يتابع الإجراءات الاحترازية في البطائح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقف سعيد العاجل الخبير الرياضي في مجلس الشارقة الرياضي، على تحضيرات واستعدادات نادي البطائح لانطلاقة العمل في النادي خلال الفترة القادمة بعد الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة فيه.

واجتمع العاجل والوفد والمرافق له مع حمد بن حمودة رئيس نادي البطائح الذي شرح لوفد مجلس الشارقة الرياضي، كافة التفاصيل المتعلقة بعودة نشاط النادي بحضور بخيت سعيد القرص، وأحمد كيوان المدير التنفيذي لنادي البطائح، وتمت مناقشة الخطة التدريجية لبدء النشاط الرياضي.

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