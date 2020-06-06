شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يواجه العقبة قبل الأخيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى بايرن ميونيخ إلى تشديد قبضته على الصدارة عندما يحل، اليوم السبت، في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم ضيفاً على باير ليفركوزن، آخر عقبتين في طريقه إلى اللقب الثامن على التوالي.

ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بفارق سبع نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يخوض بدوره اختباراً لا يخلو من صعوبة أمام ضيفه هرتا برلين صاحب ثاني أفضل سجل منذ استئناف المنافسات التي كانت معلقة بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وكسب هرتا برلين 10 نقاط من أصل 12 ممكنة في المباريات الأربع التي أقيمت حتى الآن خلف بايرن ميونيخ الذي حقق العلامة الكاملة.

لكن النادي البافاري تنتظره موقعتان ثأريتان متتاليتان ستكونان حاسمتين بشكل كبير في حسمه اللقب مبكراً، الأولى عندما يحل ضيفاً على باير ليفركوزن اليوم السبت، والثانية عندما يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ السبت المقبل، وهما أحد أربعة فرق نجحت في الفوز عليه هذا الموسم.

ونجح باير ليفركوزن في الفوز على العملاق البافاري في عقر داره ميونيخ 2-1 في المرحلة الثالثة عشرة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتغلب عليه بوروسيا مونشنغلادباخ بالنتيجة ذاتها بعد أسبوع واحد في المرحلة الرابعة عشرة.

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ويعول بايرن ميونيخ على قوته الهجومية الضاربة التي سجلت حتى الآن 86 هدفاً في غلة لم يحققها أي فريق في 29 مباراة في تاريخ البوندسليجا.

ويبرز الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله 43 هدفاً في 38 مباراة في مختلف المسابقات معادلاً أفضل سجل له موسم 2016-2017 بينها 29 هدفاً في 29 مباراة في البوندسليجا، في إنجاز لم يسبق حدوثه منذ عام 1972 مع النجم البافاري السابق غيرد مولر الذي يملك الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد (40 هدفاً) في العام ذاته.

وكان مدرب بايرن هانزي فليك الذي أصبح أول مدرب في تاريخ النادي يحقق 22 فوزاً في أول 25 مباراة، محطماً رقم الإسباني بيب جوارديولا في 2013، قال عقب الفوز على فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة بينها ثنائية لليفاندوفسكي: «في بايرن ميونيخ المطلوب منك تحقيق الفوز، وهذا ما نسعى إليه دائماً».

لكن مهمة بايرن لن تكون سهلة في مواجهة بايرن ليفركوزن صاحب المركز الخامس والساعي إلى بطاقة المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل. وحقق باير ليفركوزن ثلاثة انتصارات منذ الاستئناف، ومني بخسارة واحدة وكانت مفاجئة على أرضه أمام ضيفه فولفسبورغ 1-4.

ويأمل بوروسيا دورتموند في استعادة توازنه على أرضه بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ صفر-1 قبل 10 أيام، عندما تلقت آماله في المنافسة على اللقب ضربة شبه قاضية، لكنه يمني النفس بهدية من ليفركوزن تنعش آماله مجدداً، خاصة أن النادي البافاري تنتظره مواجهة قوية في المرحلة المقبلة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، قبل أن يحل ضيفاً على فيردر بريمن الذي يعاني من أجل البقاء.

ويلعب اليوم أيضاً إينتراخت فرانكفورت مع ماينز، وفورتونا دوسلدورف مع هوفنهايم، ولايبزيج مع بادربورن.