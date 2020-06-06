كورنادو وسيف جاهزان لبداية إعداد الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكدت التقارير الطبية الخاصة بلاعبي الشارقة، البرازيلي إيجور كورنادو، والجناح سيف راشد، جاهزيتهما لبداية الإعداد مع «الملك» المتوقع في يوليو/ تموز المقبل بعدما تماثلا للشفاء وأكملا فترة التأهيل خلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا.

ولن يكون هناك غائب عن بداية إعداد «الملك» سوى الحسن صالح الذي سيكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق في منتصف يوليو.