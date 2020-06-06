شكرا لقرائتكم خبر عن كورنادو وسيف جاهزان لبداية إعداد الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
أكدت التقارير الطبية الخاصة بلاعبي الشارقة، البرازيلي إيجور كورنادو، والجناح سيف راشد، جاهزيتهما لبداية الإعداد مع «الملك» المتوقع في يوليو/ تموز المقبل بعدما تماثلا للشفاء وأكملا فترة التأهيل خلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا.
ولن يكون هناك غائب عن بداية إعداد «الملك» سوى الحسن صالح الذي سيكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق في منتصف يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر كورنادو وسيف جاهزان لبداية إعداد الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.