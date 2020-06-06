ليو مساعداً لجوارديولا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‭ ‬ذكرت تقارير في وسائل إعلام إسبانية أن مانشستر سيتي، بطل دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم، على وشك تعيين المدرب المخضرم خوانما ليو مساعداً لمدربه الإسباني بيب جوارديولا، خلفاً لأرتيتا مدرب أرسنال الحالي.

ويعمل ليو (54 عاماً) في مجل التدريب منذ 35 عاماً‭،‬ وسبق له العمل كمساعد لخورخي سامباولي على رأس الجهاز الفني لنادي إشبيلية الإسباني، ومنتخب تشيلي.