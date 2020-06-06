نادي بالرميثة يستأنف أنشطته الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت صالة الألعاب في نادي بالرميثة أنشطتها الرياضية عقب السماح للصالات الرياضية باستئناف أنشطتها، بعد رفع الحظر الذي كان مفروضاً عليها طوال الفترة الماضية من قبل الدولة كقرار احترازي تحسباً لانتشار فيروس كورونا.

وكانت إدارة النادي برئاسة الدكتور عادل بالرميثة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية، حيث تمت عملية تعقيم شاملة لكافة أرجاء الصالة الرياضية وكافة أجهزة التدريب فيها، كما ألزمت إدارة النادي كل الرياضيين بارتداء كمامات الوجه، وبمسافات تباعد مناسبة لا تقل عن مترين خلال التدريبات وطوال وجودهم في النادي كإجراء احترازي.

وتوقعت إدارة النادي فتحاً تدريجياً لكافة أنشطة النادي الرياضية خلال الفترة المقبلة، بما يتفق وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة.