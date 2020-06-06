الحمرية يجدد عقد شاة ويتفق مع الشاجي على التجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي



توصل نادي الحمرية إلى اتفاق مع حارس مرماه أحمد الشاجي يقضي باستمراره عامين في صفوف العنابي، وبذلك يكون الحمرية جدد عقود كل لاعبيه الذين يرغب في استمرارهم، كما تعاقد مع 4 لاعبين جدد هم الزيمبابوي المقيم تافازوا لاعب دبا الحصن السابق، وماهر جاسم مهاجم حتا، ومحمود حسن وعلي درويش القادمين من الحصن، فيما استبعد المدرب غازي الغرايري لاعب الوسط راشد الذري من الحسابات.

ويعتبر الحمرية أكثر أندية الدرجة الأولى نشاطاً في الميركاتو حتى الآن، وقد حرص على التحرك مبكراً استعداداً للموسم المقبل الذي رفع فيه شعار الصعود لدوري الخليج العربي.

وقال ماجد المهيري مشرف الفريق، إن معظم اللاعبين الذين انتهت عقودهم تم التجديد لهم، وأضاف: «أبقينا على 90% تقريباً من عناصر الفريق، وهناك حرص على الاستقرار وإيمان بأهميته، خاصة أن الفريق يمتلك في الأصل عناصر جيدة، ولذلك جاءت تعاقداتنا محدودة، وبالنسبة لملف الأجانب فإنه يدار بهدوء تام، وهناك مجموعة من اللاعبين تم ترشيحهم ويدرس المدرب حالياً سيرهم الذاتية ويشاهد تسجيلات لبعضهم، مع الإشارة إلى أن هناك لاعبين أجانب موجودين في الدولة تم ترشيحهم أيضاً، وعموماً لن نستعجل في اختيار الأجانب، وأعتقد أننا تسرعنا في الموسم الماضي ولا نريد تكرار ذلك».

وعن اللاعب يوسف شاة، ذكر أنه سيستمر مع الفريق بعدما جددت إدارة النادي عقده لموسم آخر، بعد انتهاء إعارته من خورفكان. واعتبر المهيري أن تحركات ناديه المبكرة طبيعية حتى يتفرغ للإعداد والتحضير الجيد للموسم المقبل، وذكر أنهم اجتهدوا في تدعيم الصفوف ويبقى التوفيق مطلوب للفريق وللاعبين الجدد.