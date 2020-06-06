إشادات كبيرة بنجاح تحدي «أبوظبي للدراجات الهوائية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بالنجاح الذي حققه سباق تحدي رمضان للدراجات الهوائية، الذي نظمه النادي على مدار شهر رمضان بمشاركة 300 دراج ودراجة، شملت كل الفئات العمرية، والذي خاضه جميع المشاركين من داخل وخارج الدولة عن بعد، من خلال التطبيق الإلكتروني «زويفت»، وبتنظيم النادي وبرعاية «بيور هيلث» الشريك الاستراتيجي للنادي.

ونقل النخيرة الخييلي تحيات وتهنئة مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة النادي وزملائه أعضاء مجلس الإدارة لجميع الفائزين، كما أثنى على المشاركة الواسعة التي شهدها الحدث من قبل كافة الشرائح العمرية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل كافة الأطقم الفنية التي أشرفت على التنظيم.

وكانت إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية قامت بتقسيم الفئات المشاركة في التحدي إلى 5 فئات عمرية شملت الجنسين: الفئة الأولى أقل من 23 سنة، والثانية من 24 إلى 39، والثالثة من 40 وحتى 49، والرابعة من 50 وحتى 59 سنة، والخامسة من 50 وحتى 59 سنة، والفئة الأخيرة هي فئة المخضرمين فوق 60 سنة.

وكان النادي رصد مجموعة كبيرة من الجوائز المالية والعينية لجميع الفائزين والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، تشجيعاً لهم، ودعماً لمسيرتهم في رياضة الدراجات.