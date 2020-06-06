بطولة تنس بحضور جماهيري في براغ منتصف يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك النجمتان التشيكيتان كارولينا بليشكوفا، وبترا كفيتوفا، في دورة خيرية في كرة المضرب بحضور جماهيري بين 13 و15 يونيو الحالي في العاصمة براغ، ويتواجه فريقان كل منهما مؤلف من 6 لاعبات، في هذه الدورة بعد أن سمحت الحكومة التشيكية بإقامة الأحداث التي لا يتجاوز عدد الحضور فيها 500 شخص بدءاً من الثامن من يونيو، في ظل تخفيف قيود الإقفال التام المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء على صفحة فيسبوك الخاصة بالدورة: «لا تفوتوا فرصة مشاهدة هذه الدورة الفريدة للفرق».

وقال توماس بيتيرا مروّج الدورة لوكالة «سي تي كا» المحلية: «سنبدأ بعدد أقل من الأشخاص، وأعتقد أننا سنرفعه تدريجياً».

وشاركت كفيتوفا المصنفة ثالثة عالمياً في نهاية مايو الماضي، في أول دورة أقيمت في بلادها بعد فترة الإقفال التام، جمعت أبرز اللاعبات التشيكيات، ولكن خلف أبواب موصدة.

وعلّقت رابطتا المحترفين والمحترفات، منافسات كرة المضرب منذ مارس الفائت وستستمر حتى 31 يوليو على الأقل.