

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة «تقلصاً عضلياً طفيفاً» في الفخذ الأيمن، وغاب عن آخر تدريبين لفريقه يومي الأربعاء والجمعة، كما أعلن النادي الكاتالوني، الجمعة.

وأصدر برشلونة، بياناً أكد فيه أن قائد برشلونة ليونيل ميسي، يعاني تقلصاً عضلياً طفيفاً في عضلات الفخذ الأيمن وقام بتدريب خاص، الجمعة، من أجل تحاشي المخاطر قبل ثمانية أيام من استئناف الدوري المحلي.

وأضاف البيان: «من المقرر عودته إلى تدريبات الفريق مع باقي المجموعة في الأيام المقبلة»، مشيراً إلى ثقته بقدرة ميسي على التواجد في صفوف فريقه لدى استئناف النشاط في 13 يونيو الحالي.

وكشف النادي، عن أن ميسي قام بتدريبات خاصة الجمعة إلى جانب مهاجم الفريق الشاب انسو فاتي بعد أن قام بذلك أيضاً الأربعاء.

وسيكون ميسي، على الأرجح جاهزاً لخوض مباراة فريقه ضد مايوركا في أول لقاء رسمي له منذ توقف الدوري الإسباني منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وختم بيان برشلونة: «التدريب التالي سيكون، السبت، لكن مع تغيير في السيناريو، سيتدرب رجال المدرب كيكي سيتيين على ملعب كامب نو لمواصلة استعداداتهم لاستئناف المنافسات التي تقترب أكثر فأكثر».