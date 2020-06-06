شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعبين من بنفيكا بعد رشق حافلة الفريق بالحجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب لاعبان في صفوف نادي بنفيكا البرتغالي في وقت متأخر من مساء الخميس؛ بعد رشق حافلة الفريق بالحجارة؛ إثر نهاية مباراة فريقهم ضد تونديلا في الدوري المحلي، كما أعلن نادي العاصمة لشبونة.
وقال بيان صادر عن بنفيكا: إنه تم نقل الألماني الدولي جوليان فيغل والصربي الدولي اندريا زيفكوفيتش إلى المستشفى على سبيل الاحتياط بعد إصابتهما بشظايا الزجاج المتناثر.
وأضاف: «تعرضت حافلة بنفيكا إلى هجوم برشق الحجارة عندما كان الفريق يتوجه إلى مقر تدريبات النادي في منطقة سيكسال بعد مغادرته ملعب لا لوز»، وقد طالب النادي السلطات «بتحديد» هويات الفاعلين الذين قاموا بهذه «الأعمال الإجرامية».
كما دانت رابطة الدوري البرتغالي الاعتداء على حافلة بنفيكا، ووصفته بأنه «هجوم جبان» حدث في وقت أظهرت فيه الكرة البرتغالية تضافر جهودها؛ من أجل معاودة نشاط يعيد إلى الملايين من الناس بهجتهم.
وكان الدوري البرتغالي استأنف نشاطه الأربعاء الفائت؛ بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر وشهد اليوم الأول خسارة مفاجئة لبورتو المتصدر أمام فاماليكاو 1-2، قبل أن ينتزع منه بنفيكا المركز الأول بفارق الأهداف؛ إثر تعادله سلباً مع تونديلا الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة لاعبين من بنفيكا بعد رشق حافلة الفريق بالحجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.