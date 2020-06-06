شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود العراقي يجدد ثقته بمظفر جبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جددت الهيئة الإدارية لنادي الحدود الرياضي العراقي، ثقتها بالطاقم التدريبي لفريقها الأول الكروي بقيادة مظفر جبار ومدرب الحراس هيثم خليل وبقية المساعدين لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم المقبل.

وذكر رئيس الهيئة الإدارية العميد فؤاد ناصر في بيان، أن الإدارة اتخذت هذا القرار؛ لإيمانها بقدرة المدرب مظفر جبار ومساعديه على الارتقاء بمستوى فريق الحدود، وثقتها المبنية على النتائج الملموسة للفريق خلال فترة توليه قيادة دفة كرة النادي خلال الفترة السابقة والحالية.

وتابع: «إدارة النادي أجمعت على دعم المدرب وتوفير ما يحتاج إليه وتدعيم صفوف فرسان الحدود بعدد من اللاعبين المميزين، إضافة إلى الخامات الشابة الموجودة مع الفريق السابق، والتي نراهن عليها بأنها ستشكل عماد فريق المستقبل لكرة الحدود».

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