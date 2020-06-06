الطريق ممهد أمام ليفربول للتتويج في أنفيلد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات الطريق ممهدا أمام ليفربول ليتوج بطلا لانكلترا للمرة الاولى منذ 30 عاما في ملعبه "أنفيلد رود"، بعد أن كشفت رابطة الدوري الممتاز عن الحزمة الأ ولى من مواعيد المباريات التي ستستأنف في 17 يونيو/ حزيران الحالي.

يبتعد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني بطل الموسمين الماضيين، وكان على بعد فوزين فقط من الظفر باللقب قبل أن يفرض تفشي فيروس كورونا المستجد توقف المنافسات في منتصف مارس/آذار الفائت.

ويخوض بطل أوروبا مباراته الأولى بعد الاستئناف أمام غريمه ايفرتون في دربي ميرسيسايد في 21 يونيو/ حزيران المقررة على ملعب "غوديسون بارك"،إلا أن الرابطة لم تحدد مكان اقامتها بعد،فيما يحل كريستال بالاس ضيفاًُ على ليفربول بعد ثلاثة أيام على ملعب "انفيلد" الخاص بليفربول.

وفي حال خرج الفريق الأحمر منتصرا من المواجهتين سيتوج بطلا لإنجلترا للمرة الأولى منذ عام 1990.

لكن في حال خسارة مانشستر سيتي على أرضه أمام أرسنال في 17 الشهر الحالي، فسيضمن ليفربول اللقب بمجرد فوزه على إيفرتون.

وسيجتمع الفريق الخاص بالسلامة والأمن في مجلس مدينة ليفربول الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار بشأن السماح بإقامة المباراة في "غوديسون بارك" أو نقلها إلى ملعب محايد.

وستقام المباريات الـ92 المتبقية من الموسم الحالي من البريميرليج خلف أبواب موصدة، الا ان هناك مخاوف من تجمعات للمناصرين خارج الملاعب في حال اقامة المباريات في مدينة ليفربول.

أما المواجهة الوحيدة الاخرى التي قد تقام في ملعب محايد من المراحل الثلاث الاولى بعد الاستئناف فهي لقاء الريدز مع سيتي في ملعب الاتحاد في الثاني من يوليو/ تموز.

وأعرب رئيس بلدية ليفربول جو أندرسون عن مخاوفه من "تواجد آلاف الاشخاص الذين سيتجمعون خارج أنفيلد" في اليوم الذي يتوج ليفربول بلقب لطالما انتظروه. فيما أكد النادي أنه تواصل مع روابط المشجعين الخاصة به التي أكدت أنها ستحترم إجراءات التباعد الاجتماعي.

وسيفتتح الدوري بعد اسئتنافه بمباراة أستون فيلا وضيفه شيفيلد يونايتد على أن تليها مواجهة أرسنال مع مضيفه سيتي في 17 يونيو، في مبارتين مؤجلتين من المرحلة 28.

وستقام مباريات مرحلة بأكملها للمرة الأولى بعد الاستئناف على مدى اربعة ايام بين 19 و22 يونيو حيث سيحل مانشستر يونايتد ضيفا على توتنهام في اليوم الأول.