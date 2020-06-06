شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة للنسخة الـ 11 من بطولة المحاربين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة، استعداداتها المكثفة لتنظيم النسخة الحادية عشرة في 12 يونيو الجاري بصالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة، ويقام معسكر تدريبي مغلق ومعزول صحياً للمقاتلين الأطقم الفنية المساعدة.

وأنهى أمس الأول جميع المشاركين إجراءات الفحص الثاني لفيروس كورونا، قامت به شركة «بيور هيليث»، ذلك وفقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً من قبل اللجنة المنظمة والذي ينص على إخضاع كافة المشاركين إلى 3 فحوص كوفيد-19 منفصلة على فترات منظمة خلال المعسكر المغلق الممتد لمدة أسبوعين قبل انطلاق البطولة، وذلك تنفيذاً لخطة الصحة والسلامة الصارمة التي تم وضعها خصيصاً لهذه النسخة لضمان سلامة كافة المشاركين من المقاتلين والمدربين والأطقم الإدارية والفنية ووقايتهم من عدوى (كوفيد-19).

وكان جميع المشاركين في هذه النسخة خضعوا لفحص كوفيد-19 أول بتاريخ 27 مايو الماضي وقد جاءت نتيجة الفحص سلبية لجميع من خضعوا له وعددهم 42 مقاتلاً ومدرباً، ومن المزمع تنفيذ ثالث فحوص كوفيد-19 بتاريخ 9 يونيو الجاري وذلك قبل 3 أيام من انطلاق البطولة.

وأكد فؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية منظمة الحدث، التحضير الأمثل لتنظيم النسخة الحادية عشرة من البطولة والتي تأتي في ظل ظروف مختلفة، مشيراً إلى حرصهم على صحة وسلامة جميع المشاركين عبر المتابعة الدائمة من فريق العمل وتنفيذ جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من قبل الجهات المختصة، وكما يؤكد رغبتهم في إنجاح الحدث على كافة المستويات بما يعزز من الحضور القوي لمنصة محاربي الإمارات في النسخ الماضية.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً في العاشرة صباح الاثنين المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي لكشف عن جميع تفاصيل النسخة 11 من البطولة بحضور رئيس اللجنة والمقاتلين المشاركين في الحدث.