اتحاد كلباء يبحث عودة النشاط الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث نادي اتحاد كلباء خلال استقباله، الجمعة، وفد مجلس الشارقة الرياضي، الاستعداد لعودة النشاط الرياضي في إمارة الشارقة، والتزام النادي كجزء من المنظومة الرياضية في فتح أبوابه لاستئناف العمل في أروقته.

وحضر الاجتماع من مجلس الشارقة الرياضي سعيد علي العاجل، رئيس الوفد، وبخيت سعيد القرص، ومحمد أحمد حجازي، ومن اتحاد كلباء خالد النقبي المدير التنفيذي، ومحمد مراد مسؤول الترخيص، وعدد من موظفي النادي.

ورحب النقبي بوفد مجلس الشارقة الرياضي، وأشاد بحرصه ومتابعته المستمرة لعمل الأندية في الإمارة، مؤكداً التزام النادي الكلباوي، واتخاذ كل القواعد الصحيحة التي صدرت عن الجهات المختصة بهدف الإحاطة الكاملة بالخطوات الرامية إلى ضمان عودة صحيحة للنشاط الرياضي.

وأكد سعيد العاجل أن توجيهات الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، هي تطبيق القرارات الصادرة بشأن عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، وبشكل صحيح، ومدروس، يراعي الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل «جائحة كورونا»، كما شهد الاجتماع تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة العمل اليومي مع رصد الحالات والتنسيق مع الجهات المعنية، ومناقشة عودة الأنشطة بشكل تدريجي.