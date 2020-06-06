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رونالدو أول ملياردير في كرة القدم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات البرتغالي أول ملياردير في تاريخ كرة القدم حسب قائمة مجلة فوربس السنوية لأعلى المشاهير أجراً في العالم،والتي تصدرتها كايلي جينر وكاني وست، في حين هيمن نجوم على المراتب العشرة الأولى.
وذكرت مجلة "فوربس"أن رونالدو (35 عاماً)أصبح أول لاعب في كرة القدم يتقاضى مليار دولار أو أكثر طوال مشواره في ملاعب كرة القدم،لكنه ليس أول رياضي بعدما سبقه إلى القائمة الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر،وأسطورة الجولف تايجر وودز.
ومن المتوقع أن يدخل الأرجنتيني ليونيل الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات، والذي يقل في العمر عن رونالدو بثلاث سنوات،نادي المليارديرات الرياضيين في العام المقبل.
ويتحصل ميسي على 84 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي من راتبه وصفقات الرعاية والتي تضم بيبسي وأديداس.
لكن لم يتصدر أي من ميسي أو رونالدو قائمة فوربس لأعلى الرياضيين دخلاً في العام هذا العام،حيث ذهب المركز الأول إلى نجم التنس فيدرر،بواقع 86 مليون إسترليني.
ويتقاضى رونالدو قرابة 36 مليون جنيه إسترليني سنوياً في شكل حقوق رعاية خلال مشواره حتى الآن، من بينها شراكات مع مجموعة نايك الألمانية، والتي يرتبط معها بعقد أبدي،ويمتلك أيضاً شركته الخاصة التي تحمل اسم CR7، إضافة إلى كونه النجم الأكثر متابعة في العالم على موقعي فيسبوك وإنستجرام.
وحصل البرتغالي رونالدو خلال الأشهر الـ12 الأخيرة على 105 ملايين دولار كدخل سنوي إجمالي،بين راتبه مع ناديه يوفنتوس الإيطالي وإيرادات الإعلانات والمداخيل الأخرى،علماً ان كريستيانو بات في المركز الرابع من حيث إجمالي الدخل السنوي بين مشاهير العالم.
وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني من حيث أعلى الرياضيين راتباً طوال مسيرتهم في كرة القدم بـ605 ملايين دولار، فيما جاء لاعب البيسبول أليكس رودريغيز ثالثاً بـ450 مليون دولار في مسيرته.

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