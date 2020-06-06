منتخب الناشئين يواصل برنامجه التدريبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2004 برنامجه التدريبي بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، ضمن الخطة العامة الذي وضعها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً المقررة في البحرين.

ويشارك في البرنامج التدريبي 27 لاعباً من القائمة الموسعة وهم: سلطان عادل محمد وسيف سعيد الزعابي (اتحاد كلباء)، علي كريم رمضان (الإمارات)، مطر سالم الحوسني ومحمد أحمد الحارثي (بني ياس)، منصور عبدالرحيم محمد وزايد خميس مسعود وعلي محمد المعمري ومحمد خالد قطبة وأحمد محمد المرزوقي (الجزيرة)، إبراهيم سلطان الكعبي (الذيد)، علي طاهر إبراهيم (الشارقة)، سعيد جمال محمد وأحمد محمد البلوشي ويوسف إبراهبم البلوشي (شباب الأهلي دبي) عبدالعزيز أحمد العلي (عجمان)، أحمد عبدالله البادي وخالد علي الحساني وحمد محمد الدرمكي (العين)، سعيد سالم المقدمي (الفجيرة)، جمال خليفة السعدي (النصر)، منصور صالح برغش وعوض محمد الكثيري وعبدالله أحمد منصور (الوحدة)، سعود محمد المري وعبدالله أحمد جعفر ومحمد عبدالسلام عيسى (الوصل).

وقال مدرب المنتخب ماجد سالم الزعابي إن التدريبات «عن بُعد» ستتواصل حتى شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الأسبوع الأول من البرنامج جاء مفيداً وحقق أهدافه التي ارتكزت على رفع معدل اللياقة البدنية بشكل تدريجي للاعبين خاصة بعد توقفهم عن أداء التدريبات الجماعية مع أنديتهم بسبب توقف النشاط الكروي منذ شهر مارس الماضي نتيجة الأوضاع الصحية الراهنة إلى جانب عقد محاضرات نظرية مختلفة حول أهمية التغذية السليمة والتدريبات الانفرادية لتجنب الإصابات، مشيداً بالتزام كافة اللاعبين وحرصهم على الاستفادة من هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه لأول مرة على مستوى منتخباتنا الوطنية.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر تأجيل النهائيات المقررة في سبتمبر المقبل لتقام خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020.