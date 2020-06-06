شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتراف السعودية ترفض إجبار اللاعبين على تمديد عقودهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
أوضحت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اجتماعها أمس الخميس بمديري الاحتراف في 60 نادياً، المحتوى التفصيلي لتعميم الـ «فيفا» الخاص بالظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا في ما يتعلق بعقود اللاعبين.
وأوضح معيض الشهري رئيس اللجنة أن عقود اللاعبين التي توشك على النهاية أو المبرمة على صيغة انتقال حر والإعارات جميعها قابلة للتمديد حتى نهاية الموسم، ولكن بشرط اتفاق جميع الأطراف (النادي واللاعب).
وأضاف: «سيكون من مصلحة الجميع التمديد لأن اللاعبين لن يتمكنوا من اللعب لأنديتهم الجديدة أو التي يعودون إليها بعد الإعارة إلا مع أقرب فترة تسجيل».
وأكد الشهري أن الأمر ينسحب على اللاعبين الأجانب الذين توشك عقودهم على النهاية، كما أكد أن الأندية لا تستطيع إحلال لاعبين جدد قبل انطلاقة فترة التسجيل القادمة.
وبشأن فترات التسجيل الصيفية، أكد الشهري تقديم لجنته لمقترحين قابلين للتعديل (20 يونيو - 29 سبتمبر) و(1 يوليو - 23 سبتمبر).
إلى ذلك، أكد مصدر رفيع في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن موعد استئناف الموسم الكروي لم يحدد بشكل رسمي حتى الآن، مشيراً إلى أن القرار النهائي بيد السلطات الصحية المختصة بمتابعة فيروس كورونا المستجد.
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