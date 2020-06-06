إدارة الحكام تناقش التعديلات الجديدة لقانون اللعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعاً فنياً عن بُعد لمناقشة التعديلات الجديدة لقانون كرة القدم التي أقرها واعتمدها المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم مؤخراً وذلك بمشاركة 65 حكماً ومساعداً.

وتناول الاجتماع التعديلات الجديدة التي أقرها واعتمدها المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم (إيفاب) لقانون اللعبة 2020-2021 والمفترض العمل بها بداية من شهر يونيو الجاري، لولا الوضع الصحي الدولي الراهن الذي أدى إلى توقف النشاط الرياضي حول العالم، ما جعل المجلس التشريعي يوجه لحرية الاتحادات الأعضاء التي عادت لممارسة نشاطها الرياضي في الاستمرار بالعمل بالقوانين الحالية دون تعديلات أو البدء في العمل بالتعديلات الجديدة بداية من الشهر الجاري على أن تعمل بها جميع الاتحادات الوطنية بصورة رسمية ومُلزمة مع انطلاق الموسم الرياضي المقبل.

وأشار خالد الدوخي المدير الفني للحكام إلى أن الهدف من الاجتماع هو شرح المواد والتعديلات الجديدة بشكل أوسع للحكام من أجل تطبيق هذه التعديلات بالشكل الصحيح، مشيراً إلى أن لجنة الحطام برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة وجهت بعقد اجتماعات فنية لحكام دوري المحترفين والدرجة الأولى والمراحل السنية وكرة قدم الصالات والشاطئية لكل مجموعة على حدة لشرح تلك التعديلات التي طرأت على قانون كل لعبة، وتسهيل استيعاب قضاة الملاعب لها بصورة مبسطة مدعومة بحالات فيديو للحرص والتأكيد على ضمان تنفيذها في الملعب على الوجه الأمثل.

وأوضح المدير الفني للحكام التعديلات الجديدة شهد بعضها تعديلات جوهرية والبعض الآخر شهد تعديلات بسيطة، وأشار إلى بعض الأمور التي نصت عليها التعديلات الجديدة لقانون اللعبة ومنها، التحذيرات والإنذارات الممنوحة خلال المباراة لا تنتقل إلى الركلات من علامة الجزاء، كما نصت على أن اللاعب في موقف تسلل ويستلم الكرة من اللاعب المنافس الذي يقوم بلعبها متعمداً بما في ذلك لمس الكرة باليد لا يعتبر هذا حصولاً على فرصة، فيما وضعت تفسيراً لأغراض تحديد مخالفات لمس الكرة باليد وهو أن الحد الأعلى من الذراع هو نفسه الجزء السفلي من الإبط. قدم محاور الاجتماع علي الطريفي مدير إدارة الحكام، خالد الدوخي المدير الفني للحكام بمتابعة صالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، أحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيمين والمحاضرين، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه.