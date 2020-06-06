بعد عودة البريميرليج.. مواعيد مباريات ليفربول الثلاثة القادمة بالدوري الإنجليزي

كتب: ضياء السقا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، استئناف مباريات "البريميرليج"، في الـ 17 من يونيو الجاري، بعد تطبيق جميع معايير السلامة، عقب توقف دام 100 يوم، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشفت الرابطة، الجمعة، عن جدول مباريات الثلاث جولات الأولى من الموسم الحالي، والذي سيتم استئنافه بدون حضور جماهيري، وستذاع مبارياته المتبقية مباشرة ومجاناً عبر كل من Sky Sports أو BT Sport أو BBC Sport أو Amazon Prime.

وسيواجه ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في الثلاث جولات الأولى مضيفه إيفرتون يوم 21 يونيو، ويستضيف فريق كريستال بالاس في الـ 24 من يونيو المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على مانشستر سيتي يوم 2 يوليو المقبل.

ولم يتم تحديد الملاعب التي ستستضيف مباراتي ليفربول أمام كل من إيفرتون ومانشستر سيتي.

ويتربع رفاق محمد صلاح على قمة جدول الدوري برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

كما تستأنف بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يومي 27 و28 يونيو بإقامة الدور ربع النهائي، على أن يكون نصف النهائي في يومي 11 و12 يوليو، والمباراة النهائية في 1 أغسطس.

وجاءت توقيتات الثلاث جولات الأولى للدوري الإنجليزي بعد التوقف (32 مباراة) على النحو التالي:

الأربعاء 17 يونيو

19:00 أستون فيلا - شيف يونايتد

21:15 مانشستر سيتي - أرسنال

الجمعة 19 يونيو

19:00 نورويتش سيتي - ساوثهامبتون

21:15 توتنهام - مانشستر يونايتد

السبت 20 يونيو

13:30 واتفورد - ليستر سيتي

16:00 برايتون - آرسنال

18:30 وست هام - وولفرهامبتون

20:45 بورنموث - كريستال بالاس

الأحد 21 يونيو

15:00 نيوكاسل يونايتد - شيفيلد يونايتد

17:15 أستون فيلا - تشيلسي

20:00 إيفرتون - ليفربول (لم يتحدد ملعب المباراة)

الإثنين 22 يونيو

21:00 مانشستر سيتي - بيرنلي

الثلاثاء 23 يونيو

19:00 ليستر سيتي - برايتون

Advertisements

21:15 توتنهام - وست هام

الأربعاء 24 يونيو

19:00 مانشستر يونايتد - شيفيلد يونايتد

19:00 نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا

19:00 نوريتش سيتي - إيفرتون

19:00 ولفرهامبتون - بورنموث

21:15 ليفربول - كريستال بالاس

الخميس 25 يونيو

19:00 بيرنلي - واتفورد

19:00 ساوثهامبتون - آرسنال

21:15 تشيلسي - مان سيتي

السبت 27 يونيو

13:30 أستون فيلا - وولفرهامبتون

الأحد 28 يونيو

17:30 واتفورد - ساوثهامبتون

الإثنين 29 يونيو

21:00 كريستال بالاس - بيرنلي

الثلاثاء 30 يونيو

21:15 برايتون - مانشستر يونايتد

الأربعاء 1 يوليو

19:00 آرسنال - نورويتش سيتي

19:00 بورنموث - نيوكاسل يونايتد

19:00 إيفرتون - ليستر سيتي

21:15 وست هام - تشيلسي

الخميس 2 يوليو

19:00 شيفيلد يونايتد - توتنهام

21:15 مانشستر سيتي - ليفربول (لم يتحدد ملعب المباراة)