بطولة ألمانيا: بايرن لتشديد قبضته على اللقب

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برلين: يسعى بايرن ميونيخ إلى تشديد قبضته على الصدارة عندما يحل السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم ضيفا على باير ليفركوزن آخر عقبتين في طريقه إلى اللقب الثامن على التوالي.

ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بفارق سبع نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يخوض بدوره اختبارا لا يخلو من صعوبة أمام ضيفه هرتا برلين صاحب ثاني أفضل سجل منذ استئناف المنافسات التي كانت معلقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكسب هرتا برلين 10 نقاط من أصل 12 ممكنة في المباريات الأربع التي أقيمت حتى الآن خلف بايرن ميونيخ الذي حقق العلامة الكاملة.

لكن النادي البافاري تنتظره موقعتان ثأريتان متتاليتان ستكونان حاسمتين بشكل كبير في حسمه اللقب مبكرا، الأولى عندما يحل ضيفا على باير ليفركوزن السبت، والثانية عندما يستضيف بوروسيا موشنغلادباخ السبت المقبل، وهما أحد أربعة فرق نجحت في الفوز عليه هذا الموسم.

ونجح باير ليفركوزن في الفوز على العملاق البافاري في عقر داره ميونيخ 2-1 في المرحلة الثالثة عشرة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتغلب عليه بوروسيا مونشنغلادباخ بالنتيجة ذاتها بعد أسبوع واحد في المرحلة الرابعة عشرة في السابع من كانون الأول/ديسمبر.

- قوة هجومية ضاربة -

وخسر بايرن ميونيخ أمام ضيفه هوفنهايم (1-2 أيضا) ومضيفه اينتراخت فرانكفورت (1-5).

ويعول بايرن ميونيخ على قوته الهجومية الضاربة التي سجلت حتى الآن 86 هدفا في غلة لم يحققها أي فريق في 29 مباراة في تاريخ البوندسليغا.

ويبرز الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله 43 هدفا في 38 مباراة في مختلف المسابقات معادلا افضل سجل له موسم 2016-2017 بينها 29 هدفا في 29 مباراة في البوندسليغا في انجاز لم يسبق حدوثه منذ عام 1972 مع النجم البافاري السابق غيرد مولر الذي يملك الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد (40 هدفا) في العام ذاته.

وكان مدرب بايرن هانزي فليك الذي اصبح اول مدرب في تاريخ النادي يحقق 22 فوزا في اول 25 مباراة، محطما رقم الاسباني بيب غوارديولا في 2013 قال عقب الفوز على فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة بينها ثنائية لليفاندوفسكي "لا تهمني الاحصائيات والارقام القياسية، ما يهمني هو تحقيق موسم ناجح".

وأضاف المدرب الذي حل بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "في بايرن ميونيخ المطلوب منك تحقيق الفوز وهذا ما نسعى إليه دائما".

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لكن مهمة بايرن لن تكون سهلة في مواجهة بايرن ليفركوزن صاحب المركز الخامس والساعي الى بطاقة المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

وحقق باير ليفركوزن ثلاثة انتصارات منذ الاستئناف ومني بخسارة واحدة وكانت مفاجئة على أرضه امام ضيفه فولفسبورغ 1-4.

- احتجاجات تضامنية مع فلويد -

ويأمل بوروسيا دورتموند في استعادة توازنه على أرضه بعد خسارته امام بايرن ميونيخ صفر-1 قبل 10 ايام عندما تلقت اماله في المنافسة على اللقب ضربة شبه قاضية، لكنه يمني النفس بهدية من ليفركوزن تنعش آماله مجددا خاصة وان النادي البافاري تنتظره مواجهة قوية في المرحلة المقبلة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ قبل ان يحل ضيفا على فيردر بريمن الذي يعاني من أجل البقاء.

وتقام المرحلة الثلاثون على وقع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية على خلفية مصرع المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطة بلاده في 25 الشهر الماضي، حيث يفكر اللاعبون في البوندسليغا في تنظيم احتجاجات جماعية بعدما استهلها أربعة لاعبين الأسبوع الماضي: لاعبا بوروسيا دورتموند الإنكليزي جايدون سانشو والمغربي أشرف حكيمي، الفرنسي ماركوس تورام مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ ولاعب شالكه الأميركي وينستون ماكيني.

وكان الاتحاد الألماني أعلن الأربعاء أنه لن يعاقب هذا الرباعي مشيرا إلى أنه "يريد الاحتفاظ بهذا القرار خلال المراحل المقبلة (من الدوري) حتى ولو ظهرت حركات مناهضة للعنصرية على اثر الوفاة العنيفة لجورج فلويد".

وطالب عدد من لاعبي بايرن ميونيخ هذا الأسبوع بالتضامن مع فلويد، وقال نجم خط هجومه توماس مولر قبل مباراة ليفركوزن "كانت الرياضة دائما قادرة على تقاسم السلطة، ومحاولة إظهار للعالم أننا مجتمع وأننا أقوياء معا".

وأضاف "لدينا العديد من الأشخاص المختلفين في الرياضة، ولا يهم اللون. فالرياضة لديها القدرة على الجمع بين الناس للتحدث بلسان واحد".

وكشف النجم البافاري يوشوا كيميش أن لاعبي ناديه تحدثوا عن استخدام منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز موقفهم ضد العنصرية، في حين دعا زميله قطب الدفاع جيروم بواتنغ المشاهير من الرياضيين البيض الى رفع الصوت والانضمام الى المنددين بما حصل لفلويد، ابن الـ46 عاما الذي قضى اختناقا قبل نحو أسبوع على أيدي شرطي أبيض في مينيابوليس ثبته على الأرض وركع فوق عنقه، في حادثة أثارت موجة احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن الأميركية.

وقال بواتنغ ذو الأصول الغانية في حديث لإذاعة "دويتشه فيله" المحلية "أصواتنا تحمل، لدينا منصة ونمس الكثير من الناس".

وأضاف "من الواضح أن جميع الرياضيين البيض الذين لا يتحدثون الآن ليسوا عنصريين، ولكن بالطبع من المستحسن أن يستخدموا سمعتهم لهذه القضية. كثيرون يفعلون ذلك، لكن أعتقد أننا نستطيع فعل المزيد".