شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يطلب خوض 16 مباراة ودية قبل أولمبياد طوكيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن البرنامج الذى قدمه الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، الى اتحاد الكرة استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، خوض عدد مباريات يتراوح بين 13 لـ16 مباراة ودية استعدادًا للبطولة، على أن تقام مع مدارس مختلفة من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وقرر الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب، استغلال زيادة فترات التوقف بعد تأجيل الأولمبياد، حيث يوجد 8 فترات توقف، في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومارس ويونيو، حيث يشهد كل توقف مباراتين، بجانب 3 مباريات في المعسكر الأخير قبل البطولة، ووضع الجهاز الفني 3 مباريات حال إقامة بطولة أمم أفريقيا في يناير.

كان الجهاز الفني قرر خوض 8 مباريات ودية قبل تأجيل الأولمبياد خاصة وأنه لم يكن متاحًا سوى فترتي توقف فقط في مارس الماضي ويونيو الجاري. كانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت تأجيل الأولمبياد لمدة عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الأولمبياد تم تأجيلها لمدة سنة بحيث تقام العام المقبل، بدلًا من العام الجاري، بسبب جائحة كورونا.

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