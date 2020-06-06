شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النادى: غضب فى أسوان بعد إعلان عبد العاطى استقالته على "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، أن هناك حالة من الغضب داخل مجلس الإدارة بعد أن أعلن مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق الكروى الأول استقالته عبر صفحته على "فيس بوك"، لافتًا إلى إن المدرب قام بتقديم استقالته على جروب النادى عبر تطبيق "واتس أب" دون ابداء أسباب لتلك الاستقالة.

أضاف رئيس نادى أسوان خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن مجلس الإدارة سيناقش استقالة مجدى عبد العاطى من منصبه فى أول جلسة ستعقد فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحديث عن بديله فى الوقت الحالى سابق لأوانه، خاصة وأن مصير الدورى لم يحدد حتى الأن.

مجدي عبد العاطي قاد أسوان إلى المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة بعد 4 انتصارات و6 تعادلات و7 هزائم، وفي ظل الإمكانيات المحدودة للغاية ومعاناة أبناء الجنوب من نقص الموارد المالية، قبل أن يستقيل مجدداً لشعوره بالمسئولية تجاه اللاعبين، بعدما نجح في الكشف عن أكثر من نجم مع الفريق، كان أبرزهم محمد الصباحي الذى انتقل إلى الاتحاد السكندري، وفادي فريد هداف الفريق الحالي، وكريم الطيب الناشئ الواعد لأبناء الجنوب والذي يترقب مستقبل باهر بعد تألقه مع الفريق.

تابع أحمد سليمان حديثه، مؤكدًا أن النادى سدد جزء من مستحقات اللاعبين خلال شهر أبريل الماضى، رغم توقف النشاط، مشيرًا إلى أن أسوان سيلتزم بقرار الدولة بخصوص عودة النشاط من عدمه، متسائلاً: "من سيتحمل تكاليف البروتوكول الطبي حال عودة النشاط؟.. لابد من وجود نقاش جاد بين الأندية والاتحاد قبل حسم مصير النشاط الكروي، وأسوان تحمل فوق طاقته ماديا لوجود لاعبيه في معسكر دائم طوال الموسم، ولأفضل من وجهة نظر أسوان الغاء الدوري وانطلاق الموسم الجديد في سبتمبر".