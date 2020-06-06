شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يُرحب بمقترح استكمال الموسم الحالى وإلغاء الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، اعجابه الشديد بمقترح استكمال الأسابيع المتبقية من مسابقة الدورى هذا الموسم، فى الفترة المقبلة مع إلغاء الموسم الجيد، بدلاً من إلغاء الموسم الحالى وخوض دورى جديد سيكون مهدد هو الأخر بالإلغاء فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم أثر انتشار فيرس كورونا المستجد.

أكد طلعت يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن وضع فريقه فى جدول الدورى "جديد" حيث يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة، وعلى بعد خطوات من دخول المربع الذهبى، ورغم ذلك يفضل أن لا يتم استئناف مسابقة الدورى إلا بعد تحديد كافة الشروط والضوابط التى تحافظ على اللاعبين والمنظومة الرياضية من فيرس كورونا.

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وعن تجديد تعاقده مع إدارة الاتحاد السكندرى ، قال طلعت يوسف إنه من المنتظر أن يعقد جلسة مع محمد مصيلحى رئيس النادى لوضع الرتوش الأخيرة قبل توقيع عقد التجديد لمدة موسم إضافى.

كان مجلس إدارة الاتحاد السكندرى فوض خلال اجتماعه بالأمس محمد مصيلحى لإنهاء التتفاق مع طلعت يوسف على تجديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافى .