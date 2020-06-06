شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطويلة: عودة نشاط كرة القدم يحتاج مليار و500 ألف جنيه على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن عودة النشاط الكروي في مصر في ذلك التوقيت سيؤدي إلى أكبر كارثة في تاريخ الكرة المصرية.. وأضاف الطويلة خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك:" الاصرار على عودة الدوري سيجعل هناك مجالاً كبيراً لتفويت المباريات وستكون المباراة مقابل مليون جنيه أو أكثر".

وقال الطويلة إنه إذا كانت عودة الدورى الممتاز الذى يضم 18 ناديا تحتاج 90 مليون جنيه، فعودة الدورى فى الأقسام الثانى والثالث والرابع تحتاج مليار و500 ألف جنيه لتطبيق الاجراءات الطبية المطلوبة لأنه سيتم تطبيق نفس الاشتراطات فى جميع الأندية وعددها 650 ناديا.

وأنهى حديثه مؤكداً أن عودة الدوري الممتاز غير مجدية، ولن يفيد سوى ناديين أو ثلاثة أندية على الأكثر، مشيراً إلى ان استئناف المسابقة سيكلف كل نادٍ ما يزيد عن 15 مليون جنيه دون أي استفادة.