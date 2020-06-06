شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: متشوقون لعودة النشاط وسعيد برغبة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى، عن اشتياقه الشديد لعودة النشاط الرياضى وتجاوز جائحة انتشار فيرس كورونا المستجد، قائلاً: "الاتجاه العام لدى الحكومة فى عودة النشاط بشكل طبيعى أمر أسعدنى بشدة"، مشددًا على ضرورة تحديد كافة المعايير والتى سيتم اتباعها فى المرحلة المقبلة للتغلب على الفيروس ومنع انتشاره.

أضاف مدرب المصري فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت": "من الأفضل أن نبدأ موسما جديدا بشكل منتظم وأفضل، لتعلم الأندية احتياجاتها فور معرفتها متى ستبدأ المسابقة ولكي تحدد ميزانياتها واحتياجاتها".

وعن أزمة أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق، حيث فرض الاتحاد الدولى على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى، أكد طارق العشرى، إنه تم تكليف عبد الظاهر السقا بالملف.

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